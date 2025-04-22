Ali Erbaş'tan Dikkat Çeken 'Kurban' Sözleri... 'İki Kilo Eti Toz Halinde Aylarca Yiyen Milyonlar Var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erbaş, kurban ibadetinin önemini vurguladı.

'KURBAN MUHTAÇLARIN UMUDUNU ARTIRIR'

Diyanet İşleri Başkanı, kurban ibadetinin dünya çapında bir iyilik mevsimine dönüştüğünü söyleyerek, "Kurban, bizi Allah'a yaklaştırırken birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize de güç katmaktadır. Muhtaçların umudunu artırmakta sosyal adaletin tesisine çok büyük katkı sunmaktadır" diye konuştu. Erbaş, herhangi bir ayrım gözetmeden yurt içinde ve yurt dışında yardıma muhtaç herkese el uzattıklarını ve iyilik faaliyetlerinde bulunduklarını anlattı.

'ET TOZUNU KURUTUP YEMEKLERE KOYUYORLAR'

Altı bakanlığı geçen Diyanet bütçesiyle ve Audi marka makam aracıyla tartışma konusu olan Ali Erbaş, yardım çalışmalarını işaret ederken yoksulluk içinde mücadele etmeye çalışan insanları da hatırlattı. Erbaş, "Vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına emanet edilen o vekaletle kurban hisselerini bir yıl boyunca bekleyen milyonlarca insan var. Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var. Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi