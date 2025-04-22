Motosiklet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin, önünde ilerleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. O anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ümit Ü. idaresindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, trafikte yavaşlayan Ömer Ö. (32) yönetimindeki 16 BHJ 585 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazanın, bölgede seyir halinde olan bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildiği ve görüntülerin incelemeye alındığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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