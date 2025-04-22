Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Sinop’un Meydankapı Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.40 sıralarında Nalbant Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.İ. yönetimindeki 57 ACE 642 plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen 06 CKC 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: