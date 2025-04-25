NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk... Saniyede 51 Kilometre Hızında

NASA, uzayda karşılaşılan benzersiz bir görüntüyü ilk kez paylaştı. Tek başına hareket eden bir kara delik keşfedildi. Keşfin şuan için tek olduğu belirtilirken, benzer kara deliklerinde olabileceği belirtildi.

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NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk... Saniyede 51 Kilometre Hızında

2011 yılında Optik Yer çekimsel Mercek Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projeleri kapsamında 6 yıl boyunca 8 ayrı gözlem gerçekleştirildi. 16 farklı teleskoptan fotometri verileri toplandı.

NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk... Saniyede 51 Kilometre Hızında - Resim : 1

NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik keşfettiğini duyurdu. Yaklaşık 7.1 Güneş kütlesine sahip olduğu belirlenen kara deliğin uzayda saniyede 51 kilometre hızla hareket ettiği ve 4 bin 958 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu açıklandı.

NASA'dan İnanılmaz Keşif, Uzayda Bir İlk... Saniyede 51 Kilometre Hızında - Resim : 2

YALNIZ BİR KARA DELİK

Araştırmacılar keşifle ilgili, şu açıklamayı yaptı: Hubble gözlemleri ve güncellenmiş fotometrinin eklenmesiyle yaptığımız revize edilmiş analiz, daha yüksek doğruluk oranına sahip ancak önceki ölçümlerimizle ve merceğin yıldız kütleli bir kara delik olduğu sonucumuzla tutarlı sonuçlara ulaşıyor.

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Kaynak: DHA

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