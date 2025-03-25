Mars’ta Heyecanlandıran Keşif, Resmen Kanıtlandı

NASA'nın ‘Curiosity’ uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından önemli bir keşfe kapıları araladı. Mars’ta Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yürütülen araştırmanın sonucu dikkat çekti.

Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı.

NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda şöyle denildi: Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor.

Kaynak: DHA