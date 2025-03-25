Mars’ta Heyecanlandıran Keşif, Resmen Kanıtlandı

NASA, Mars’taki yeni bir keşfi duyurdu. Eski bir göl yatağında ‘antik yaşama’ ait kanıtlar bulundu. İşte dikkat çeken keşfin detayları…

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Mars’ta Heyecanlandıran Keşif, Resmen Kanıtlandı

NASA'nın ‘Curiosity’ uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından önemli bir keşfe kapıları araladı. Mars’ta Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yürütülen araştırmanın sonucu dikkat çekti.

Mars’ta Heyecanlandıran Keşif, Resmen Kanıtlandı - Resim : 1

Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı.

NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda şöyle denildi: Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor.

Mars’ta Heyecanlandıran Keşif, Resmen Kanıtlandı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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