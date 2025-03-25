Antalya’yı Sardı, Göz Gözü Göremez Hale Geldi… 2 Gün Boyunca Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren toz bulutunun hakim olduğu Antalya’da görüş mesafesi azaldı.

Antalya için 47 olarak ölçümü gerçekleştirilen toz konsantrasyonu, önümüzdeki iki gün etkisini biraz daha arttırıp 50 ila 100 arasında olacağı ifade edildi.

'İLK DEFA GÖRÜYORUM BÖYLE BİR HAVAYI'

Tansel Mavi isimli vatandaş, havayı ilk kez böyle gördüğünü belirterek şunları söyledi: Antalya'nın güzelliğini yaşamak için geldik buraya. Beydağları ve kar manzarasıyla birlikte keyfini çıkartıyoruz. Bugün ilk defa görüyorum böyle bir havayı, sabah saatlerinde görüş mesafesi biraz daha azdı. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Antalya güzelliğini gösterecek. Hafta içi olması nedeniyle insanlar sahilde fazla zaman geçirmiyor. Ama hafta sonları buralar kalabalık oluyor.

Kaynak: İHA