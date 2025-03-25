Antalya’yı Sardı, Göz Gözü Göremez Hale Geldi… 2 Gün Boyunca Sürecek

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarı yaptığı çöl tozu Antalya’da etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü Antalya’da çöl tozunun 2 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.

Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren toz bulutunun hakim olduğu Antalya’da görüş mesafesi azaldı.

Antalya’yı Sardı, Göz Gözü Göremez Hale Geldi… 2 Gün Boyunca Sürecek - Resim : 1

Antalya için 47 olarak ölçümü gerçekleştirilen toz konsantrasyonu, önümüzdeki iki gün etkisini biraz daha arttırıp 50 ila 100 arasında olacağı ifade edildi.

Antalya’yı Sardı, Göz Gözü Göremez Hale Geldi… 2 Gün Boyunca Sürecek - Resim : 2

'İLK DEFA GÖRÜYORUM BÖYLE BİR HAVAYI'

Tansel Mavi isimli vatandaş, havayı ilk kez böyle gördüğünü belirterek şunları söyledi: Antalya'nın güzelliğini yaşamak için geldik buraya. Beydağları ve kar manzarasıyla birlikte keyfini çıkartıyoruz. Bugün ilk defa görüyorum böyle bir havayı, sabah saatlerinde görüş mesafesi biraz daha azdı. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Antalya güzelliğini gösterecek. Hafta içi olması nedeniyle insanlar sahilde fazla zaman geçirmiyor. Ama hafta sonları buralar kalabalık oluyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya çöl tozu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha Minik Sezgin’in Ölümüne Sebep Olan Sürücüye Bir Dava Daha
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor