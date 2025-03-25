Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 16'ncı yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhsin Yazıcıoğlu Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da kullandı.

Kaynak: DHA

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