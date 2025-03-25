Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri Greve Gitti

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki işçiler, 3 aydır ücretlerine yeni yıl zammı yapılmamasına isyan etti. Greve giden işçiler, zamlı ücretlerini almadıkları sürece işe başlamayacaklarını söyledi.

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Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında faaliyet gösteren İçtaş şirketi bünyesindeki işçiler, ücretlerine yeni yılın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala zam yapılmamasına tepki gösterdi.

Yapılan haksızlığı işaret eden işçiler, bu sebeple santral içinde iş bırakma eylemine başladıklarını duyurdu.

"Patronların Ensesindeyiz" sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçilerin santral inşaatı alanında yürüyüş yaptıkları ve zamlı ücretleri yatmadığı sürece greve devam edecekleri belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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Akkuyu Nükleer Santrali İşçi Grev
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