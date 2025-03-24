BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tahliye Edildi

17 Şubat’ta tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye edildi.

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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen Tahliye Edildi

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük ücrete karşı başlatılan işçi eylemlerine katılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 17 Şubat’ta tutuklandı.

Mehmet Türkmen için sosyal medyadan da sayısız destek mesajı gelirken, 36 günlük tutukluluğun ardından Türkmen için karar verildi.

"Suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla içeride tutulan Türkmen tahliye edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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