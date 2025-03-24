CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edeceği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanırken, kamuoyundan büyük tepki geldi.
Tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu’na toplumun pek çok kesiminden destek sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi.
Özel’in söz konusu ziyareti yarın 09.30'da yapması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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