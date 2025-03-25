CHP’den İstifa Eden 8 Meclis Üyesinin Üyelikleri Düşürüldü

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP’den istifa eden sekiz belediye meclis üyesinin parti üyelikleri sona erdirildi.

CHP’den İstifa Eden 8 Meclis Üyesinin Üyelikleri Düşürüldü

Şubat ayı belediye meclis toplantısı öncesinde, CHP’den ayrılan bu üyelerin parti üyeliklerinin CHP Genel Merkezi tarafından düşürüldüğü bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Yakup Şekip Okumuşoğlu, Naile Bingöl ve Erdinç Sarımsak’ın 5 Mart 2025’te, Murat Gürdal, Murat Yüce, Muharrem Sağlam, Yıldıray Arslan ve Ayhan Deniz’in ise 14 Mart 2025’te e-Devlet üzerinden istifa ettikleri belirtildi. Bu istifaların ardından söz konusu üyelerin parti kütüğünden çıkarıldığı açıklandı.

CHP’den İstifa Eden 8 Meclis Üyesinin Üyelikleri Düşürüldü - Resim : 1

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, meclisten ayrılan üyeler için bağımsız üyelere ayrılmış özel bir bölüm oluşturulacağını duyurdu.

Öte yandan, meclis üyelerinin istifalarının belediye üzerindeki baskılar nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü. Başkan Posbıyık’ın, belediyeye ait yedi lokantanın satışına karşı çıkarak AK Parti grubuyla birlikte ret oyu veren meclis üyelerinin bu süreçte istifa ettiklerine dikkat çektiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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