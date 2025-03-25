Çalıntı Araçla Yaptığı Kazada Öldü

Çanakkale'de kamyonetle şarampole uçan ehliyetsiz sürücü Efkan Orhan, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, kamyonetin çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalıntı Araçla Yaptığı Kazada Öldü

Kaza, Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. 36 yaşındaki Efkan Orhan'ın kullandığı 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYONETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, Orhan’ın sürücü belgesinin olmadığı ve kamyonetin Balıkesir’in Edremit ilçesinden çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kamyonetle ilgili çalıntı ihbarının D.P. tarafından Edremit Polis Merkezi’ne yapıldığı tespit edildi. Orhan’ın cenazesi, incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsızlık kaza Trafik kazası Çanakkale
İstanbul'da 'Saraçhane' Gözaltıları... 206 Kişiye Tutuklama Talebi 'Saraçhane' Gözaltıları... 206 Kişiye Tutuklama Talebi
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Eşini Öldüren Erkeğe 'İndirimli' Ceza Eşini Öldüren Erkeğe 'İndirimli' Ceza
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası