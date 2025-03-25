Çalıntı Araçla Yaptığı Kazada Öldü

Kaza, Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. 36 yaşındaki Efkan Orhan'ın kullandığı 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYONETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, Orhan’ın sürücü belgesinin olmadığı ve kamyonetin Balıkesir’in Edremit ilçesinden çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kamyonetle ilgili çalıntı ihbarının D.P. tarafından Edremit Polis Merkezi’ne yapıldığı tespit edildi. Orhan’ın cenazesi, incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA