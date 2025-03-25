Eşini Öldüren Erkeğe 'İndirimli' Ceza

Eskişehir’de, tartıştığı eşi Elena Samsanova’yı 14 bıçak darbesiyle öldüren Atila Sarıhan, yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eşini Öldüren Erkeğe 'İndirimli' Ceza

Olay, Mart 2023’te Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. 2 yıllık evli olan Atila Sarıhan ve Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında çıkan tartışma sonucu Sarıhan, Samsanova’yı 14 kez bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sarıhan hakkında ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Sarıhan, olayın aniden geliştiğini ve kendisinin saldırıya uğradığını öne sürerek beraatini talep etti. Sarıhan, “Böyle olmasını istemiyordum. İddianamedeki hiçbir şey doğru değil. Ben eşimi çok seviyordum. Yurt dışına çok gidip geliyordu. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman konuştuk ve 'Kalacağım' dedi. Davayı geri çekmiştik. Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti, Sarıhan’ı ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü.

Kaynak: DHA

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Eskişehir Kadın cinayetleri Cinayet Hapis cezası
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