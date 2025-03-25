İstanbul'da 'Saraçhane' Gözaltıları... 206 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınanlardan 206 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 'Saraçhane' Gözaltıları... 206 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar sonrasında İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de kendisine destek gösterileri sürüyor.

Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 206'sının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Haklarında tutuklama talep edilen kişiler arasında eylemleri takip eden gazetecilerin de olduğu belirtildi. Gazetecilerin önce serbest bırakılacağı söylenirken, gündem olmasının ardından savcılığın tutuklama talep ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Yakalananların Sayısı 55'e YükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Yakalananların Sayısı 55'e YükseldiGüncel
Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye TepkiUluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye TepkiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB
Son Güncelleme:
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Şişli Kayyımı, Kent Lokantalarını Kapattı mı? Şişli Kayyımı, Kent Lokantalarını Kapattı mı?
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye Tepki Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye Tepki
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası