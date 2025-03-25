İstanbul'da 'Saraçhane' Gözaltıları... 206 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar sonrasında İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de kendisine destek gösterileri sürüyor.

Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 206'sının tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Haklarında tutuklama talep edilen kişiler arasında eylemleri takip eden gazetecilerin de olduğu belirtildi. Gazetecilerin önce serbest bırakılacağı söylenirken, gündem olmasının ardından savcılığın tutuklama talep ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi