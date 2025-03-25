Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye Tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve eylemlerde polisin sert müdahalesine uluslararası kamuoyundan da tepki geldi. Almanya, Fransa ve Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalarda "demokrasi" ve "hukukun üstünlüğü" vurgusu yapıldı.

Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye Tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve kendisine destek adına düzenlenen protesto gösterilerine yönelik birçok sert müdahaleye birçok ülkenin dışişleri bakanlıkları, sivil toplum kurumları ve önde gelen isimlerinden tepkiler geldi.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annaleana Baerbock, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girme planlarına değinerek, "Geleceğini AB’de gören bir ülkede hukukun üstünlüğü esastır. Jeopolitik açıdan çalkantılı bir dönemde iş birliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir Türkiye'yi gerektiriyor" dedi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "Muhalefetin seçilmiş üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi ve gösteri ve ifade özgürlüğü hukukun üstünlüğünün temel taşlarıdır" ifadelerine yer verildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor ise yapılan gösterilerle ilgili, "İnsan haklarını ve toplanma özgürlüğünü savunmak, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmaktadır" dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü de İmamoğlu'nun tutuklanmasının milyonlarca İstanbul seçmeninin haklarının ihlal edilmesi olduğunu vurguladı.

Özgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Sonrası İlk AçıklamaÖzgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Sonrası İlk AçıklamaSiyaset
İmamoğlu'ndan Savcılara Çağrı! Hakaretlere Ateş Püskürdüİmamoğlu'ndan Savcılara Çağrı! Hakaretlere Ateş PüskürdüGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP İBB Ekrem İmamoğlu
Özgür Çelik'ten 'Kask Numarasız Polis' Çıkışı! 'Valiye Sesleniyorum...' Özgür Çelik'ten 'Kask Numarasız Polis' Çıkışı
Özel'den Olağanüstü Kurultay Yazısı: CHP'nin TBMM Grup Başkanlığına Gönderildi Özel'den Olağanüstü Kurultay Yazısı
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor