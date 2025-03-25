Uluslararası Kamuoyundan 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Sert Müdahaleye Tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve kendisine destek adına düzenlenen protesto gösterilerine yönelik birçok sert müdahaleye birçok ülkenin dışişleri bakanlıkları, sivil toplum kurumları ve önde gelen isimlerinden tepkiler geldi.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annaleana Baerbock, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girme planlarına değinerek, "Geleceğini AB’de gören bir ülkede hukukun üstünlüğü esastır. Jeopolitik açıdan çalkantılı bir dönemde iş birliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir Türkiye'yi gerektiriyor" dedi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da "Muhalefetin seçilmiş üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi ve gösteri ve ifade özgürlüğü hukukun üstünlüğünün temel taşlarıdır" ifadelerine yer verildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor ise yapılan gösterilerle ilgili, "İnsan haklarını ve toplanma özgürlüğünü savunmak, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmaktadır" dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü de İmamoğlu'nun tutuklanmasının milyonlarca İstanbul seçmeninin haklarının ihlal edilmesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA