Özel'den Olağanüstü Kurultay Yazısı: CHP'nin TBMM Grup Başkanlığına Gönderildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partiye kayyım atanasına engel olmak için yapılacağını duyurduğu olağanüstü kurultaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özel, TBMM’deki CHP Grup Başkanvekilliğine yazı gönderdi.

Özel’in gönderdiği yazıya göre, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar 10.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kurultay planında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılacak kurultayda Özel’in konuşmasının ardından, genel başkanlık Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine geçilecek.

Kaynak: Haber Merkezi