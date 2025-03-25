Özgür Çelik'ten 'Kask Numarasız Polis' Çıkışı! 'Valiye Sesleniyorum...'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında şiddet gören vatandaşlar için valiliğe çağrıda bulundu. "Buradan valiliğe sesleniyorum; polisin kaskında numarası yok, gözaltına alırken şiddet, otobüsün içinde kötü muamele... Bunların hepsi anayasal suçtur. Bunları durdurun" diyen Çelik, CHP olarak harekete geçeceklerini söyledi.

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Özgür Çelik'ten 'Kask Numarasız Polis' Çıkışı! 'Valiye Sesleniyorum...'

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için destek gösterileri sürerken, çok sayıda eylemci polisin sert müdahalesiyle karşılaşarak gözaltına alındı. Polislerin kask numaralarının olmaması tepki çekerken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özgür Çelik'in basın mensuplarına yaptığı açıklama şu şekilde:

"Eylemlerde çok fazla kişi gözaltına alındı, evlerinden alınan 25 kişi de attıkları tweetler nedeniyle gözaltına alındı, onları takip ediyoruz. Gözaltına alınan gazeteciler var, onlara da durumlarına göre avukat desteği vereceğiz. TKP İstanbul İl Başkanı'nın da gözaltına alındığını öğrendim, serbest bırakılmıştır muhtemelen bilgi almaya çalışıyorum.

'VALİLİĞE SESLENİYORUM'

Gözaltına alınan vatandaşlarımızın nasıl bir muamele gördüğünü, aç bırakılıp bırakılmadığını araştıracağız. Otobüslerin içinde karga tulumba gözaltına alınan vatandaşlarımıza şiddet uygulandığı yönünde bilgiler var. Buradan valiliğe sesleniyorum; polisin kaskında numarası yok, gözaltına alırken şiddet, otobüsün içinde kötü muamele... Bunların hepsi anayasal suçtur. Bunları durdurun, biz CHP olarak bununla ilgili harekete geçeceğiz.

'MİLLET ŞİDDETE UĞRARKEN BEN KONGRE KONUŞMAM'

Bir ses kaydı olduğu dönüyor sosyal medyada. Ben bununla ilgili konuşmayacağım, bununla ilgili konuşmayı kendime zül sayarım. Günü geldiğinde her iftiraya yanıt veririz ama şu anda biz burada böyle bir mücadele verirken, insanlar böyle cop yerken, şiddete uğrarken, gözaltına alınırken ben İstanbul Kongresi hakkında konuşmayacağım."

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Kaynak: Haber Merkezi

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