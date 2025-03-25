Özgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Sonrası İlk Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye yönelik yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu dışında tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularını da ziyaret eden Özgür Özel, kısa bir basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel "Ben içinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum. Onlar bükemediği eli yargı eliyle almaya kalkıyorlar. ‘Ekrem İmamoğlu’nu yenemedim, yenemiyorum, yenemeyeceğim. O zaman ondan kurtulacağım' diyorlar. Hesap etmedikleri Saraçhane'deki milyonlar değil sadece, hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini çeken 15 milyon insan. Bütün dünya basını peşimizde. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a milletin tepkisi. Vatandaş sandıktan çıkana sahip çıktı" dedi.

'KENDİ SEÇMENİNİ MAHCUP ETTİ'

Özgür Özel'in konuşmasında yer alan başlıklar şöyle:

15 Temmuz'da sokağa dökülenler Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kaşına kara gözüne çıkmadı. Biz de Meclis'e gittik. Şimdi sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. Hasetlikten çatlayan Erdoğan'a söylüyorum. O fotoğraf tarihte kaldı. Kaydedip kaydedip bitiremediğin, kotalarla üye yaptırdın. Kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar.

'YAŞAMA UMUDUNU SANDIĞA TAŞIDILAR'

Şimdi de sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. İki elinde iki baston, 96 yaşında o merdiven çıkan anam, Ekrem evladına sahip çıkarken aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ona emanet ettiği, kadına seçme ve seçilme hakkına sahip çıkıyor. Orada üç yaşında bebesini ya da karnında bebesini alıp gelen kadın o taşıdığı ileride ülkeyi babadan oğula birini yetiştirip kendi evladı tebaa olmasın diye.

'MİLLET İSYAN EDİYOR'

Karnındaki üç aylık hamile olduğu bebenin ileride bu ülkenin 17’nci, 18’inci Cumhurbaşkanı olma ihtimalini taşıyor o kadın sandığa. Elinden tutup 1,5 yaşındaki çocuğunu getiren, sandığa kalp çizdirip attıran baba, evladının bu dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yaşama umudunu taşıdı sandığa. Bu ülkeyi fakirleştirmeye, iki yılda yalvar yakar biriktirilen rezervlerin yüzde 60’ını bir tek Ekrem İmamoğlu korkusundan yakacak kadar gözü dönmüş, ‘Ben oturayım da memleket yansın’ diyen zihniyete isyan ediyor millet.

'KOTALARLA 11,5 MİLYON ÜYE YAPTIRDIN'

Ben içeride dimdik, başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan üç aslanla görüştüm. Aslanlar gibiler aslanlar gibi. Bir kaygı varsa Tayyip Erdoğan’a kalmış. Bir korku varsa yüzünde görüyoruz zaten. Hasetlikten çatlayan, o kullanılan 15,5 milyon oyu kıskanan Tayyip Erdoğan’a söylüyorum. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. Sen zorla ‘İşe gireceğim’, ‘Ver kimliği’; tayin ister, ‘Ver kimliği’; ‘Kömür alacağım’, ‘Ver kimliği’; ‘Açım, sosyal yardım’, ‘Ver kimliği’... Kaydedip, kaydedip bitiremediğin, 23 yıl boyunca kota vere vere bütün il başkanlarına, ilçe başkanlarına, gençlik kollarına, kotalarla, ödüllerle 11,5 milyon üye yaptırdın.

'DEMOKRASİ EKREM BEY'İN ARKASINDA'

15,5 milyon kişi resmi olmayan, oy kullanmazsan cezası olmayan, kaydı bile olmayan sandıklara koşa koşa gitti bu insanlar. Demokrasi devrimi, rüzgârı Ekrem Bey’in, arkadaşlarımızın arkasındadır. Demokrasi devrimi Tayyip Bey’in anti demokratik düzenini ayaklar altına almıştır. O yaşlı teyzemin bastonu altında ezilmiştir saray rejimi. O 1,5 yaşında çocuğun 32 numara spor ayakkabısının altında ezilmiştir saray rejimi. Bu saray rejimi vicdanlara mahkûm olmuş, kendi seçmenini mahcup etmiştir. Ben hiçbir AK Partilinin, hiçbir MHP’linin bu hazımsızlığa oy vermediğini biliyorum. Bu hazımsızlığı yapanların ayıbı sırtınızda değildir.

'AK PARTİ'YE OY VEREN SEÇMEN UTANMA'

AK Parti’ye oy vermiş seçmen… Senin de utandığını biliyorum. Bu utancı paylaşma. Bu utancı paylaşmamak için bu bayram AK Parti’nin seçmeniyle de MHP’nin seçmeniyle de bayramlaşmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bayrama kadar 16 muhalefet partisi ile Saraçhane‘de her bir ziyaretlerinde bayramlaştı, kucaklaştı. Bu bayramda Ankara’da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasta ne bayramlaşacağız.

'YENİ BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK'

Gelip de bayram şekerini bana Akın Gürlek mi tutacak? Akın Gürlek mi bayram şekerini tutacak? Onun o olmazsa olmaz diye götürdüğü, canı ciğeri, 10’uncu Sulh Ceza’ya koyup tutuklattırdığı hâkimi kolonya mı dökecek elimize? Bu bayram milletimizle birlikte 81 il, 973 ilçe, tüm belde ve köylerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri ve 15,5 milyon neferi bu bayramda bayramlaşacak. Bu bayramın Tayyip Erdoğan’a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Özgür Özel Silivri’ye arkadaşlarını, yoldaşları, siyaset arkadaşlarını, belediye başkanlarını görmeye geldikçe, Tayyip Erdoğan’ın gözü ne kadar dönerse dönsün hep birlikte gönlümüzü milletimize döneceğiz. İlk fırsatta onu, bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi