Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Yakalananların Sayısı 55'e Yükseldi
'İmamoğlu protestolarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli sloganlar tepki çekerken, emniyet güçleri harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddia edilen 55 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yakalananların 5’inin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA