'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sözüyle Hafızalara Kazınmıştı: Gözaltına Alınan Berkay Gezgin'le İlgili Yeni Gelişme

“Her şey çok güzel olacak” sloganına ilham kaynağı olan Berkay Gezgin, Saraçhane’deki protestolar sırasında gözaltına alınmıştı. Gezgin'in adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sözüyle Hafızalara Kazınmıştı: Gözaltına Alınan Berkay Gezgin'le İlgili Yeni Gelişme

2019 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun otobüsünün yanından koşarak “Her şey çok güzel olacak” diyen ve bu sözü slogan haline gelen Berkay Gezgin, 22 Mart akşamı Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınmıştı.

60 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Gezgin'in kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Berkay Gezgin'in adliyeye sevk edildiğini duyurdu. 60 saat gözaltında tutulan Gezgin, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kardeşinin paylaşımı şöyle:

"Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak,hukuk,adaleti savunan bir aile olarak Berkayımızın yanındayız. Soran,arayan,merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Çağlayan Adliyesi
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Özgür Özel'in Boykot Çağrısına AKP’den İlk Tepki Özgür Özel'in Boykot Çağrısına AKP’den İlk Tepki
104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela 104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor