'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sözüyle Hafızalara Kazınmıştı: Gözaltına Alınan Berkay Gezgin'le İlgili Yeni Gelişme

2019 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun otobüsünün yanından koşarak “Her şey çok güzel olacak” diyen ve bu sözü slogan haline gelen Berkay Gezgin, 22 Mart akşamı Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınmıştı.

60 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Gezgin'in kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Berkay Gezgin'in adliyeye sevk edildiğini duyurdu. 60 saat gözaltında tutulan Gezgin, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kardeşinin paylaşımı şöyle:

"Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak,hukuk,adaleti savunan bir aile olarak Berkayımızın yanındayız. Soran,arayan,merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda… — Berkay Gezgin (@berkaygezginn) March 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi