104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela

Ankara’nın Haymana ilçesindeki yeni keşif, hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki bilinmeyenler tek tek gün yüzüne çıktı. İşte çok konuşulan keşfin detayları…

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104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela

Ankara’nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesinde görev alan 15 ve 11'inci tümenlere ait yeni siper hatları tespit edildi. Keşfedilen siperler herkesi duygulandırırken, alana bir tabela asıldı.

Tabelay 'Sakarya Meydan Muharebesinde, 15'inci Tümen ile 11’inci Tümen mensubu şehit ve gazi dedelerimizin bizzat kendi elleriyle kazıp, savunduğu, ter ve kan döktüğü bu siperler, kahraman Mehmetçiğin geri çekildiği son hat olup, buradan geriye adım atılmamıştır' notu düşüldü.

104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela - Resim : 1

Türk askerinin çekildiği son nokta olarak belirlenen ve 2'nci Viyana kuşatmasında başlayan 238 yıllık geri çekilişin son bulduğu siperlerin açık alan müzesi haline getirilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.

'YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA'

Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği Başkanı Emekli Albay Serdar Yetim şunları söyledi:

104 yıl boyunca günümüze kadar gelmiş olan şehit mezarları, siperler ve diğer unsurlar maalesef yok olma aşamasında. Geri dönüşü, telafisi mümkün olmayacak şekilde yok olma tehdidi altında. Bizler de gönüllüler olarak harp sahasını araştırıp, tespitini yapıp bilinmeyenleri ortaya çıkartıp buraların muhafaza altına alınması ve kuşaklara aktarılması için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz.

104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela - Resim : 2

'5 BİN KADAR ŞEHİDİMİZİN KAYITLARI DA VAR'

187 kilometre siper tespit edildiğini ifade eden derneğin başkan yardımcısı Turgut Sarıfakıoğlu ise şöyle konuştu:

Bu alanda şehitliklerin bir kısmının üstü kapanmış, bir kısmının üzerine tarla açılmış, kapatılmış. Biz burada dernek kurarak burayı koruma altına almak istiyoruz. Şehitlerimiz hayvan pislikleri üzerinde olmasın, üzerine hayvanlar pislemesin. Çevirelim, bayrağımızın altında dursunlar istiyoruz. Buraya her bölgeden insan gelmiş. 5 bin kadar şehidimizin kayıtları da var.

104 Yıl Sonra Bulundu, Her Köşesinde Kan İzi Var… Ağlatan Keşfe Ağlatan Tabela - Resim : 3

Kaynak: DHA

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