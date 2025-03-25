Özgür Çelik Paylaştı ve Talimat Verdi! CHP İlçe Başkanlıklarına Polis Eşliğinde 'İmamoğlu' Yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yaşananlar yakından takip ediliyor. Beş gündür Saraçhane’de nöbet tutan CHP’nin bundan sonraki yol haritasının ne olacağı merak edilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'POSTERLERİ İNDİRİN' TALİMATI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair posterlerin indirilmesi talimatının verildiğini aktardı.

Yazının CHP ilçe başkanlıklarına polis eşliğinde yazı gittiğini ifade eden Çelik, İmamoğlu’nun fotoğraflarının ve posterlerinin indirilmesinin istendiğini belirtti.

'YÜZÜNÜ SİZE UNUTTURMAYACAĞIZ'

Çelik, “Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi