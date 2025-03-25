Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Haber Merkezi