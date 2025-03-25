Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlatılan nöbetin 6. gününde yurttaşlara seslendi. Konuşması sırasında “boykot” sloganlarının yükselmesi üzerine Özel, boykot edilecek şirketleri tek tek açıkladı.

BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Özgür Özel’in çağrısıyla boykot edilmesi istenen şirketler şöyle: EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, Türk Petrol, Milangaz, Likitgaz, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuvaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur.

KAHVE ZİNCİRİ LİSTESİNİN EN BAŞINDA

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

D&R VE İDEFİX’E KİTAP BOYKOTU

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Son dönemde hızla büyüyen ve birçok üniversite kampüsünde şube açan EspressoLab, öğrenciler tarafından protesto edilirken, boykot çağrılarının ardından mağazalarına Türk bayrakları asmaya başladı.

EVRİM AĞACI'NDAN DESTEK

Popüler bilim platformu Evrim Ağacı, boykot çağrısına destek vererek, kitaplarını artık D&R ve İdefix’te satmayacağını duyurdu. Platformdan yapılan açıklamada, "Yayınevlerine talebi gönderdik; bundan sonra Evrim Ağacı bünyesindeki kitaplar D&R ve idefix üzerinden satılmayacaktır. CNN Türk gibi televizyonlardan gelen talepler reddedilecek, YouTube kanalımızdaki az sayıda reklamda bu konuda ekstra seçici olunacaktır. Önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÜYELİKLER TEK TEK İPTAL EDİLDİ

Öte yandan birçok kullanıcı, Özel'in çağrı yaptığı markalarda bulunan üyeliklerini tek tek iptal ettiklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi