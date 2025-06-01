Kalça Ağrısı Sandı, Kanser Çıktı: Doktorların Gözünden Kaçan Kritik Detay

Spary'nin şikâyeti, klasik bağırsak kanseri belirtileri arasında yer almadığı için erken tanı şansı kaçırıldı. Kalçaya doğru yayılan şiddetli ağrının, tümörün bağırsaktan dış dokulara ilerlemesinden kaynaklandığı sonradan anlaşıldı. Uzmanlar, Spary’nin durumunun Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanmalara ve kansere yol açabilecek hücresel bozulmalara neden olabiliyor.

BİR YILDA İKİ OPERASYON

Hastalığının teşhisinden sonra zorlu bir tedavi sürecine giren Andy Spary, Temmuz 2023’te kemoterapiye hazırlanmak üzere bağırsaklarının bir kısmını aldırdı. Eylül ayında başlayan radyoterapi ve kemoterapiye rağmen beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs’ta ikinci kez ameliyat edilen Spary'nin kalça bölgesinin bir kısmı ve bağırsaklarının kalan bölümü çıkarıldı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı.

Ameliyat sonrası süreci anlatan Andy Spary, "Yeni bir popom, yeni bir ben var artık," diyerek hem bedensel hem ruhsal olarak iyileşmeye başladığını ifade etti.

TEDAVİNİN SONUCU TARANMALARLA NETLEŞECEK

Doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini belirtse de Spary’nin tamamen kansersiz olup olmadığı ilerleyen haftalarda yapılacak kapsamlı taramalarla belli olacak. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan Spary, ilk adımlarını atmayı başardı. Yıl sonuna doğru fizyoterapi desteğiyle maraton antrenmanlarına dönmeyi hedefliyor.

GENÇLERDE BAĞIRSAK KANSERİ YÜKSELİŞTE

Andy Spary’nin yaşadıkları, bağırsak kanserinin genç yetişkinler arasında da ciddi bir sağlık tehdidi haline geldiğini gözler önüne serdi. 1990’ların başından 2018’e kadar İngiltere'de 25-49 yaş aralığında bağırsak kanseri vakalarında %22 artış yaşandı. Bu oran, yüksek gelirli ülkeler arasında en dikkat çekici yükselişlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu artışta beslenme alışkanlıklarındaki değişim, çevresel toksinlere maruz kalma ve yaşam tarzı faktörlerinin etkili olabileceği görüşünde.

Kaynak: Haber Merkezi