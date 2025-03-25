Türkiye'nin En Soğuk Yeri, Termometreler Eksi 15 Dereceyi Aştı

Kar yağışının devam ettiği Ardahan’da termometrelerin eksi 15,5 dereceyi gösterdiği Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Bölgede otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Son Güncelleme:

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Ardahan’da soğuk hava hayatı felç etti. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 15,5 dereceyle Göle oldu. Kentte ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Termometrelerin eksi 8,6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Türkiye'nin En Soğuk Yeri, Termometreler Eksi 15 Dereceyi Aştı - Resim : 1

Soğuk havayı değerlendiren Barış Ateş “Şu anda Mart ayı içerisindeyiz. Halen daha etraf karla kaplı, ağaçlar kırağı tutmuş. Mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ardahan Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Kütahya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Tam 44 Litre Ele Geçirildi Kütahya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Takip Ettiği Kadını Önce Yumrukladı, Sonra Taciz Etti! Takip Ettiği Kadını Önce Yumrukladı, Sonra Taciz Etti!
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! Faydaları Say Say Bitmiyor: O Şehrimizden Fışkırıyor Avrupalıların Lıkır Lıkır İçtiği En Şifalı Su Meğer Türkiye’deymiş! O Şehrimizde Fışkırıyor
Kanal D İddialı Dizinin Fişini Çekti: Apar Topar Final Kararı Verildi İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Tasarruf Edecek, Arızalardan Kaçmış Olacaksınız Çamaşır Makinenizde Bu Saat Aralıklarına Dikkat Edin: Elektrikte Büyük Tasarruf Edeceksiniz