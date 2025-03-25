Türkiye'nin En Soğuk Yeri, Termometreler Eksi 15 Dereceyi Aştı
Kar yağışının devam ettiği Ardahan’da termometrelerin eksi 15,5 dereceyi gösterdiği Göle ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Bölgede otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu.
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Ardahan’da soğuk hava hayatı felç etti. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 15,5 dereceyle Göle oldu. Kentte ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.
Termometrelerin eksi 8,6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.
Soğuk havayı değerlendiren Barış Ateş “Şu anda Mart ayı içerisindeyiz. Halen daha etraf karla kaplı, ağaçlar kırağı tutmuş. Mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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