Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı?

Günümüzün gelişmiş bulaşık deterjanları, düşük sıcaklıklarda bile yağ ve kirle etkili bir şekilde başa çıkabiliyor. Yine de uzmanlar, temizlikte sıcak su kullanılmasının hijyen açısından daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Sadece yıkamak değil, bol suyla durulamak da bulaşıklarınızı gerçekten temiz kılmak için şart.

DETERJAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Deterjan tercihi yaparken içeriğindeki yüzey aktif maddelere (sürfaktanlara) dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bu maddelerin yüksek oranda bulunduğu ürünler, hem cilde zarar verebilir hem de zamanla kan dolaşımına karışarak vücutta toksik etki yaratabilir. Uzmanlara göre deterjanın bu maddeleri %5’ten fazla içermemesi gerekir.

Ayrıca fosfat içeren deterjanlardan da uzak durmak gerekiyor. Çünkü fosfatlar, cilt yoluyla hızla emilerek bağışıklık sisteminden metabolizmaya kadar pek çok alanda sağlık sorunlarına neden olabilir. Diatez, egzama, alerjik reaksiyonlar ve hatta solunum problemleri bu maddelerle ilişkilendiriliyor.

DETERJAN KALINTISI EN İYİ NASIL TEMİZLENİR?

Bu riskleri en aza indirmenin en basit yollarından biri, bulaşıkları uzun süre ve bol su ile durulamaktır. Uzmanlar, her bir tabak veya çatal için durulama süresinin en az 20-30 saniye olması gerektiğini belirtiyor. Halk arasında "gıcırdayana kadar yıka" sözü, bu noktada oldukça isabetli bir tavsiyedir.

Bulaşık yıkarken ellerinizi korumak da bir başka önemli detaydır. Kimyasal maddelerin zararlı etkilerine karşı, mutlaka lastik eldiven kullanın. Ayrıca deterjanı doğrudan tabaklara değil, süngere uygulamak daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Mümkünse doğal içerikli deterjanlar tercih edin. Özellikle asetik, sitrik, glikolik ya da laktik asit gibi organik asitler içeren temizlik ürünleri hem etkili sonuç verir hem de insan sağlığına daha az zarar verir.

BULAŞIKLAR YETERİNCE DURULANMAZSA NE OLUR?

Yüzey aktif maddelerin kalıntıları, bulaşıkların üzerinde kalan su damlacıklarına yapışarak zamanla kurur ve gözle görülmeyen bir film tabakası oluşturur. Bu kalıntılar, yemeğe temas ettiğinde doğrudan vücudumuza geçer. Hatta yapılan bazı değerlendirmelere göre, durulama yapılmadığında bir insan yılda yaklaşık yarım litre deterjanı dolaylı yoldan tüketmiş oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi