Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' Soruşturması

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Konser' Soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

YAVAŞ 'HER ŞEY OLABİLİR' DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna şu yanıtını vermişti: "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş..."

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Kaynak: DHA

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