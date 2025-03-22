Mansur Yavaş'tan İmamoğlu İçin 'Sandık' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi'ni işaret ederek sandık çağrısı yaptı.

ABB Başkanı Yavaş, kendisinin de oy kullanacağını açıklayarak demokrasi, adalet ve hukuk vurgusunda bulundu.

'BEN DE OYUMU ATACAĞIM'

İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimle ilgili paylaşım yapan Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarın sandık başındayız.



Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım.



Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum. pic.twitter.com/LvVE0u7dfL — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi