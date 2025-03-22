Mansur Yavaş'tan İmamoğlu İçin 'Sandık' Çağrısı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını resmiyete kavuşturacak yarınki seçim için herkesi sandığa çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi'ni işaret ederek sandık çağrısı yaptı.
ABB Başkanı Yavaş, kendisinin de oy kullanacağını açıklayarak demokrasi, adalet ve hukuk vurgusunda bulundu.
'BEN DE OYUMU ATACAĞIM'
İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimle ilgili paylaşım yapan Yavaş, "Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yarın sandık başındayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 22, 2025
Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım.
Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum. pic.twitter.com/LvVE0u7dfL
Kaynak: Haber Merkezi