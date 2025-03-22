Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Murat Ongun'un emniyetteki 131 sayfalık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Murat Ongun'un hesaplarına soruşturma kapsamında el konulurken, çeşitli bankalardaki kasaları da emniyet ekiplerince arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmişti.

TANIK SORUSU YÖNELTİLDİ

Murat Ongun’a ilk olarak ismi verilmeyen bir iş insanına ait olduğu iddia edilen tanığın 29 Ocak 2025’te savcılıkta verdiği ifadeler soruldu. Söz konusu tanık, 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş. tarafından ihalelerin önceden tespit edilerek ihalelerin ona göre düzenlendiği; kendi şirketinin de bu tip ihalelere katıldığı ve kazanamadığı için bu bilgiye sahip olduğunu öne sürdü.

Tanık, asıl büyük yolsuzluğun kiralama ve organizasyon kısmında yaşandığını belirterek, işin en üst kısmında İmamoğlu ve Ongun’un olduğunu iddia etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Ongun’un iddialara yanıtı ise tanığın isminin kendisine bildirilmediği için hangi husumetle atılmış bir iftira olduğunu söyleyemediğini belirterek, iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu dile getirdi.

Ongun, söz konusu şirketle geçmiş dönemde yapılan billboard sözleşmesinin sürdüğünü de ifadesinde not düştü.

‘KOMİSYON KARŞILIĞINDA ALACAK TAHSİL EDER’

Tanık, Murat Ongun’un Ekrem İmamoğlu’na en yakın kişilerden biri olduğunu; sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun’un düzenlediğini öne sürdü. Sosyal medya ekibinin Ongun tarafından yönetildiğini belirten tanık, belediyeden alacağını alamayanların Murat Ongun’a ulaştığını ve Ongun’un da komisyon karşılığında alacakları tahsil ettiğini iddiasını dile getirdi.

‘OPERASYONDAN KASIT NEDİR?’

Tanığın “Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler” ifadesiyle ne denilmek istendiğinin muğlak olduğunu belirten ve “Operasyondan kasıt nedir?” diye sorun Ongun, görevinin İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerini toplumun en geniş kesimlerine en sağlık şekilde ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Ongun, bu işi yaparken de hiçbir kişi veya kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmediğini sadece iş gösterildiğini belirterek işlerini iyi yapmalarının adına operasyon değil başarı deneceğini belirtti.

Ongun, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir” ifadelerini kullanarak, tanık iddiasını reddederek belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti.

‘HAKKIMDA UYDURULMUŞ YENİ BİR İFTİRA’

Ongun, “Çünkü bu adam benim bir yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek ‘kişi kendinden bilir işi’ misali hakkımda uydurulmuş yeni bir iftiradır” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU İLE ‘ORTAK BAZ’ YANITI

Murat Ongun, kendisine yöneltilen “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusuna da yanıt verdi.

İBB Başkan danışmanı olarak görev yaptığına dikkat çeken Ongun, “Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA