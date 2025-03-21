Murat Ongun'a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kaydı Yalanlandı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında yer alan Medya A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ongun ve Taşkın arasında geçtiği iddia edilen konuşmada, Ongun'un sahibi olduğu "Reklam İstanbul" firması aracılığıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği öne sürüldü. İddiaların gündem olmasının ardından İBB'den açıklama geldi.

İddiaların yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları ve haber portallarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait dijital uygulamalara yüklenen çeşitli yazılımlarla kişisel verilerin usulsüz şekilde kullanıldığı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar, daha önce İBB Meclisi’nde de gündeme gelmiş olup, kamuoyuna gerekli ve şeffaf bilgilendirme yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm dijital uygulamalar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) tamamen uygun biçimde hizmet vermektedir. Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir.

'ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI'

Bu süreçte ortaya atılan iddialar asılsız ve tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür manipülatif içeriklere karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak; ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm hizmetlerinde olduğu gibi dijital alanda da şeffaflık, güvenlik ve yasal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi