İzmir’de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince bir grup düzensiz göçmen hareketi tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 1’i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Güncelleme:
İzmir’de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Alınan bilgiye göre, 20 Mart saat 20.45 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göç hareketi tespit edildi.

Bu gelişme sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) tarafından 1’i çocuk olmak üzere 25 kişiyi yakalandı.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardındana İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Düzensiz göçmen
Son Güncelleme:
Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı
Jandarmadan Huzurevi Ziyareti Jandarmadan Huzurevi Ziyareti
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız