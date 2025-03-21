İzmir’de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Alınan bilgiye göre, 20 Mart saat 20.45 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göç hareketi tespit edildi.

Bu gelişme sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) tarafından 1’i çocuk olmak üzere 25 kişiyi yakalandı.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardındana İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA