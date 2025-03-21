Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap yakalandı.

Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 28 bin 628 adet sentetik ecza hap da ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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