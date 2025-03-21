Karabük'te Ramazan Etkinliklerinde Öğrenciler Bir Araya Geldi

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, ‘Gurbetin Çocuklarıyla Aile Sıcaklığında Bir İftar’ programı düzenlendi. Etkinlik, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE DESTEK VURGUSU

İftar programında söz alan Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergin Akgün, "Bizler, uluslararası öğrenci kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek ve hep birlikte ensar-muhacir kardeşliği anlayışıyla bir arada olmak için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR

Akgün, konuşmasında tüm katılımcılara ve etkinliği destekleyen birimlere teşekkür etti. Altınsafran Uluslararası Öğrenci Derneği olarak, bu tür etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA