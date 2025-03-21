New York Borsası Düşüşle Açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,77 azalarak 41.629,01 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,78 düşüşle 5.618,60 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,97 kayıpla 17.519,89 puana indi.

TARİFE POLİTİKASI VE RESESYON ENDİŞELERİ YATIRIMCIYI TEDBİRLİ TUTUYOR

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleri, yatırımcıların temkinli tutum sergilemesine yol açtı. Bu durum, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlenmesine neden oldu.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerinin, bu yıl iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentilerin sürdüğüne işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğini belirterek, yatırımcıların dikkatini bu açıklamalara çekti.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLİYOR

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu ve tarifeler ile diğer mali politikalar çözülene kadar proje ve yatırım harcamalarında duraklama yaşanabileceğini aktardı. New York Fed Başkanı John Williams ise, ekonomide ve politikada belirsizliklerin arttığını belirterek, birçok farklı ekonomik senaryonun mümkün olduğunu ifade etti.

KURUMSAL TARAFTA HİSSE DEĞER DEĞİŞİMLERİ

Kurumsal tarafta, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, önümüzdeki 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını açıkladı. Şirketin hisseleri açılışta hafif bir yükseliş gösterdi.

NİKE’IN SATIŞ DÜŞÜŞÜ HİSSELERİNE YANSIDI

Bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren Nike, tarifeler ve tüketici güvenindeki düşüş nedeniyle mevcut çeyrekte çift haneli azalış öngördü. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

FEDEX HİSSELERİNDE KAYIP

FedEx hisseleri ise şirketin belirsizlik gerekçesiyle kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 11'e yakın geriledi.

Kaynak: AA