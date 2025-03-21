Hakkari'de Kar Temizliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışması için açılan bazı yollarda ise 3 metreyi aşan kar tünelleri oluştuğu görüldü.

Son Güncelleme:
Hakkari'de Kar Temizliği

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Doski Vadisi’nde yer alan üs bölgelerinin yolunda çalışma başlattı.

Kardan oluşan tüneller ve 3 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederek, Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Hakkari'de Kar Temizliği - Resim : 1

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Karabük'te Ramazan Etkinliklerinde Öğrenciler Bir Araya Geldi Karabük'te Ramazan Etkinliklerinde Öğrenciler Bir Araya Geldi
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Gazze'de Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Gazze'de Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız