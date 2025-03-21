Jandarmadan Huzurevi Ziyareti

Elazığ’da jandarma ekipleri, huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Yaşlılara Saygı haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette birlikte pasta kesildi.

Jandarmadan Huzurevi Ziyareti

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde huzur ve güveni sağlamanın yanı sıra vatandaşların da yanında olmaya devam ediyor.

Özel gün ve haftaları da unutmayan ekipler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazi Huzurevi’ni ziyaret düzenledi. Ekipler, günün anlam ve önemine binaen huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek birlikte pasta kesti.

Kaynak: İHA

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