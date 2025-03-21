Evinden Çıkanlara Dair Görüntüler Yayılmıştı... Murat Ongun Gözaltından İddialara Cevap Verdi

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar ele geçtiği iddia edilmiş ve görüntüler paylaşılmıştı. İddialara gözaltından cevap veren Ongun, paranın toplam 20-30 bin dolar değerinde olduğunu ve ikisi de ruhsatlı iki tüfeği olduğunu belirtti.

'AVUKATLARIM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK'

Ongun'un açıklaması şöyle:

"Fetöcü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur. Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir. Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır.

Not: Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi ile hakkımda açılan soruşturmada MASAK incelemesi dahil tüm incelemelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenerek teyit edilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi