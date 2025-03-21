ÖSYM Duyurdu: MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM Duyurdu: MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 2025 MEB EKYS sınav sonuçları bugün açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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