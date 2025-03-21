Yük Gemisi İstanbul'da Karaya Oturdu

Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeki yük gemisi İstanbul'da karaya oturdu. Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan gemi için Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.

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Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeki Xın Haı Tong 37 adlı yük gemisi, İstanbul'un Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturdu.

Yük Gemisi İstanbul'da Karaya Oturdu - Resim : 1

Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma çalışmalarına başlamak üzere bölgeye Kılavuz Kaptan, Kurtarma Uzmanı, balık adam ekibi, hızlı tahlisiye botu ve römorkör sevk etti. Geminin 190 metre uzunluğunda olduğu ve kurtarma çalışmalarının hızla başladığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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