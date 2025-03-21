Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci devam ediyor. Gözaltındaki İmamoğlu, sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" ve "terör" iddialarıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen İmamoğlu'nun gözaltı işlemi devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha - Resim : 1

İmamoğlu, sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu. İmamoğlu soruşturmanın kreşlerle ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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