İngiltere’de Acil Alarm! Uçuşlar Tek Tek Ertelendi, 16 Bin Ev Elektriksiz Kaldı

Londra'daki Heathrow Havalimanı’na yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde yangın çıktı. Havalimanından 150 kişi tahliye edildi, çevrede 200 metrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı duyuruldu.

HAVALİMANI KAPATILDI

Açıklamada “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır” denildi.

100'DEN FAZLA UÇUŞ ERTELENDİ

Havacılık izleme platformu Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi sebebiyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi, bazı uçaklar da kalkış yaptıkları yerlere geri döndü.

Elektrik dağıtım şirketi Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar giderileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA