İngiltere’de Acil Alarm! Uçuşlar Tek Tek Ertelendi, 16 Bin Ev Elektriksiz Kaldı
İngiltere’nin en büyük hava ulaşım merkezi Heathrow Havalimanı’nda elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında hükümet acil alarm verdi. Heathrow Havalimanı elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart gece yarısına kadar kapatıldı. Öte yandan 100’den fazla uçuşun ertelendiği, 16 bin evin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Londra'daki Heathrow Havalimanı’na yaklaşık 2.5 kilometre mesafedeki bir elektrik trafo merkezinde yangın çıktı. Havalimanından 150 kişi tahliye edildi, çevrede 200 metrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.
Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı duyuruldu.
HAVALİMANI KAPATILDI
Açıklamada “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır” denildi.
100'DEN FAZLA UÇUŞ ERTELENDİ
Havacılık izleme platformu Flightradar24 verilerine göre, yangın ve elektrik kesintisi sebebiyle Heathrow’a iniş yapacak 100’den fazla uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi, bazı uçaklar da kalkış yaptıkları yerlere geri döndü.
Elektrik dağıtım şirketi Scottish and Southern Electricity Networks, sorunun 21 Mart saat 03.00’e kadar giderileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA