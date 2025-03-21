Muğla'da Korkunç Olay! Yem Karma Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Muğla'da besihanede yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal hayatını kaybetti. Cansız bedeni çıkarılamayınca makine vinçle İzmir'e gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da Korkunç Olay! Yem Karma Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde besihanede meydana gelen kazada, yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal (37) hayatını kaybetti. Karakartal’ın cansız bedeni makineden çıkarılamayınca, cihaz vinç yardımıyla İzmir’e götürüldü.

YEM KARMA MAKİNESİNE SIKIŞTI

Olay, akşam saatlerinde Kaşıkçı Mahallesi'nde gerçekleşti. Evli ve bir çocuk babası olan Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz belirlenemeyen bir sebeple yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm çabalarına rağmen Karakartal’ın cansız bedeni makineden çıkarılamadı.

MAKİNE VİNÇLE İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Talihsiz adamın cesedinin çıkarılabilmesi için yem karma makinesi vinçle İzmir’e sevk edildi. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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