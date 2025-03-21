Erzincan'da Korkutan Depremin Ardından Prof. Dr. Görür'den Açıklama
Dün Erzincan'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Prof. Dr. Görür, "Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor." dedi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sırasında vatandaşlar paniğe kapılırken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssünün Oğulveren yerleşimi olduğunu belirten AFAD, depremin 6.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası yaptığı açıklamada, depremin doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, ayrıca Oğulveren’de fay hattının görünmediğini de aktardı.
Ogulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 deprem oldu. Deprem dogrultu atimli Palandoken Fayinin muhtemel uzantisi uzerinde. Ogulveren’de fay hatti gozukmuyor. Sevgiyle pic.twitter.com/Spygw1KWuv— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 20, 2025