Erzincan'da Korkutan Depremin Ardından Prof. Dr. Görür'den Açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sırasında vatandaşlar paniğe kapılırken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssünün Oğulveren yerleşimi olduğunu belirten AFAD, depremin 6.8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası yaptığı açıklamada, depremin doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, ayrıca Oğulveren’de fay hattının görünmediğini de aktardı.