Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu'ndan Şirket Açıklaması: Lisede Öğrenciyken Kurdum, Vergi Borcum Bile Olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "terör" ve "yolsuzluk" iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el konuldu.

Gelişmeler tüm kamuoyu ve dünyada büyük tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da sessizliğini bozdu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan baba İmamoğlu, aile şirketine el konulduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi.

'VERGİ BORCUM BİLE OLMADI'

Hasan İmamoğlu, şirketini lisede öğrenciyken kendi emekleriyle kurduğunu, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade etti. Baba İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu konuyu ben de sizin gibi basından öğrendim. Ayrıca bir bilgiye sahip değilim. Benim hayatımda ne bir kuruş vergi borcum oldu ne bir kuruş devlet ihalem oldu. Ben 1968 yılında lise talebesiyken şirketi kurdum. Şirketimizle ilgili böyle bir şeyle ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. Muhasebecimizden, avukatımızdan 'El konulunca ne yapacaklar?' diye bilgi topluyorum."

'EKER, BİÇER, YERİZ'

Hasan İmamoğlu, hesap veremeyeceği hiçbir durumun yaşanmadığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok. Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer."

Kaynak: Sözcü