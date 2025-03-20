Hakan Fidan'dan YPG Açıklaması, 'Askeri Faaliyeti Yok Edilmeli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği zirvede gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

YPG'nin Şam yönetimiyle yaptığı anlaşmaya dair de konuşan Fidan, bu konuda atılacak adımlar ve takvimin nasıl işleyeceğine dair Şam'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

'ÖRGÜTÜN ASKERİ FAALİYETLERİ YOK EDİLMELİ'

Örgütün askeri faaliyetlerinin yok edilmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu ifade eden Fidan, "Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi de önemli bir şart. Silah, füze üretimi, hava savunma sistemi gibi kritik yeteneklere sahip olmaları da kabul edilemez. YPG'ye dışarıdan gelip katılanlara asla yer yok. YPG'nin bütün varlığını ve otoritesini merkezi hükumete devretmesi yönündeki adımlar somutlaştıkça, Suriye içerisindeki birlik ve bütünlük sağlanacak. Türkiye olarak önümüzdeki kısa dönemi çok yakından takip edeceğiz."

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Süreci yakından takip edeceklerini belirten Fidan, süreç içerisinde ihtiyatlı olmak ve kontrolü ele bırakmama gerektiğini ifade etti.

'KÜRTLERE VERİLMEYEN HAKLARI VERİLMELİ'

Suriye'de yaşayan Kürtlere Esad döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerektiğini; herkes eşit vatandaş muamelesi yapılmasının elzem olduğunu belirtti. Suriye yönetiminin bu konunda oldukça hassas olduğunu belirten Fidan, yerinden edilen Suriyelilerin yurtlarına dönme meselesi üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi. Fidan, güvenin tesis edildiği bir ortamda silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağını da söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesine Fidan, iki lider arasındaki görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi olduğunu ifade eden Fidan, Trump'ın telefon görüşmesinde bunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentilerini ve savunma sanayii iş birliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemine vurgu yaptığını dile getiren Fidan, Ukrayna'daki barışın önemini de bir kez daha tekrar ettiğini ifade etti.

Fidan, Trump'ın yaklaşımının da oldukça pozitif olduğunu belirterek Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iki ülke arasındaki sorunları çözmek istediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ABD'YE GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkında da konuşan Fidan, Cumhurbaşkanının ziyarete olumlu yaklaştığını ancak şu anda net bir tarih telaffuz etmediklerini dile getirdi.

VİZE KALKACAK MI?

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı vize politikalarına dair de konuşan Fidan, "Geldiğimiz noktada, bizim Avrupa'yla vize serbestisine geçmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman vize süreçleriyle ilgili sorunlar da ortadan kalkar. Vize rejimi devam ettiği sürece, Türkiye'nin artan talebine vize mekanizmasıyla cevap verilmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA