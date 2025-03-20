AKP'den İBB Operasyonuna İlk Açıklama: Bilgimiz Yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

'DOSYA HAKKINDA BİLGİMİZ YOK'

Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dosyası hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, siyasetçilerin yargı sürecini izlemesi gerektiğini dile getirdi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek.

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.

'ADIMIZ DEMOKRASİYLE YAN YANA YAZILIR'

Bizim adımız, Cumhurbaşkanımızın adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin zıddına yazılır. Darbe ve darbecilik yazıldığında karşısında CHP diye sonuç verirdi. Özgür Özel'in bize darbecilik iddiasında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir sözü vardır. Sayın Özgür Özel işbaşına geldiğinde, normalleşme süreci başladığında umutlanmıştık ama umudumuz boşa çıkmıştır. Sayın Özgür Özel sivil darbe nedir, darbe girişimi nedir, siyasi organizasyonlar darbe nasıl destek verir diye ararsa, en sağlam literatür CHP'de bulunur.

'CHP KENDİNİ DEVLETİN SAHİBİ OLARAK GÖRMEKTEDİR'

15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili dip dalganın göstergesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir.

Sayın Özgür Özel bizi, siyaseti hukuk yönüyle dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz meydanlarda milletimizle buluşurken CHP'nin yapmaya çalıştığı bir takım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük bir takım komitacılık faaliyetlerinin içinde bulunmak olmuştur.

Sayın Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında kendisi CHP'nin demokratik bir şekilde ortaya çıkmış iradeler karşısında komitacılık yapmadığı herhangi bir dönem hiçbir şekilde gösteremez. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmekle değil, açık yollarla siyasi haritamızı çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi suikastı göze alarak demokratikleşme süreci yürüttüğü biliyoruz.

'ÖZGÜR ÖZEL BİZE SALDIRACAĞINA İDDİLARA YANIT VERSİN'

CHP'de ister helalleşme denilsin, ister normalleşme denilsin, mutfakta hep aynı zihniyet var. Sadece tabela değişiyor. Yassıada zihniyeti aynen duruyor. Sayın Özgür Özel bize saldıracağına, bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Sayın Özel, ben bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum diyebiliyor mu? İddialar ispatlanırsa genel başkanlıktan istifa edebilirim diyor mu? Sayın Özgür Özel, CHP'nin iç süreçlerini ülkenin süreçleriyle karıştırıyor. Türkiye'nin resmi seçim sandığı sanıyor. Genel seçimle ilgili karar almış zannediyor. Aday söz konusu olduğunda bunu Türkiye'nin böyle kabul etmesini isterseniz, bu paralel devlet anlayışıdır. Böyle bir anlayış Türkiye'de söz konusu değil. Kendi partisi içinde bile bu konuda bir mutabakat yoktur. Bir CHP milletvekili diyor ki, biz bu süreçleri tahmin ettik, onun için adaylık süreçlerini başlattık. Çıksın Sayın Özgür Özel bunlarla ilgili bir cevap versin. CHP'nin siyasi kararlarının hukuki ayrıcalık olduğuyla ilgili iddiaları temelsizdir.

'ADAYLIK SÜRECİ KENDİ PARTİLERİNİ BAĞLAR'

Özgür Özel'in mantığını devam ettirirseniz, yarın partimizden A isimli şahıs, BM Genel Sekreteri adayıdır derse, bütün dünya bunu mu düşünecek? Bunun ciddiye alınacak bir tarafı var mı? Bu adaylık süreci kendi partinizi bağlar. Bu yargısal süreçle, Cumhurbaşkanımızın şiir okumasını, siyasi yasak getirilmesini eş değer tutmaya çalışıyorlar. Bu bile aslında buradaki süreçlerle ilgili olarak herhangi bir yargısal sürece saygı duymadığınızı gösteren net bir ifadedir. O günlerde, vesayet günlerinde CHP neredeydi, hangi açıklamaları yapıyordu, tarihi kayıtlarıyla mevcuttur. Biz mahkemeden gelecek yargı kararına saygı duyacağız.

'DÜN BİR TANE SİVİL DARBE GERÇEKLEŞTİ'

Özel'in Cumhurbaşkanımızı sivil darbe gibi sözlerle yan yana getirmesi siyasi akılsızlığın zirvesidir. Dün enteresan bir şey oldu. Bir tane sivil darbe gerçekleşti; Özel adayın kim olacağını şimdiden ilan etti. Şu isme destek vereceğiz dedi. Delegelerin iradesine sivil darbedir. Bir de sürekli olarak CHP bir krizle karşı karşıya geldiği zaman biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. CHP Atatürk'ün partisiyiz diyor ama vasiyetinin yerine gelmesi için TDK ve Türk Tarih Kurumu dava açarak Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmiştir. CHP kendine siyasi kayyum atadı.

Biz sizin Cumhurbaşkanımıza dönük, partimize dönük saldırılarınıza hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Sizin Yassıada zihniyetinizle mücadele etmeyi biliyoruz. Yeri geldiği zaman açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi