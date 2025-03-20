Özgür Özel ve Gültekin Uysal’dan Şaraçhane'de Ortak Açıklama

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de ortak basın toplantısında konuştu. Özgür Özel, yeniden Saraçhane'de toplanma çağrısını yenileyerek "Tüm siyasi partilerden, muhalefet partilerinden eksiksiz, büyük bir destek dayanışma görüyoruz. Dün burada toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen, metrolar, otobüsler çalışmazken on binler, yüz binler buraya geldi. Türkiye’nin tümündeki duygu Saraçhane’ye de aktı. Umarım yarın akşam siyasi partilerin de katılımının olduğu bir birlikteliği duyurabiliriz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ise “Üzüntümüz ülkemiz, demokrasi adına. Cumhuriyet’in çatısı çöktü. Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş çatısı çökmüştür” diye konuştu.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlerin de takip ettiği gibi sayın Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve 100’ün üzerinde arkadaşımız gözaltına alındığından itibaren İstanbul’a geldik. Sayın Dilek İmamoğlu’nu ziyaret ettikten sonra Saraçhane’ye geldik. O andan itibaren buradan ayrılmaksızın burada bulunuyoruz. Tüm siyasi partilerden, muhalefet partilerinden eksiksiz, büyük bir destek dayanışma görüyoruz. Dün burada toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen, metrolar, otobüsler çalışmazken on binler, yüz binler buraya geldi. Türkiye’nin tümündeki duygu Saraçhane’ye de aktı.

'HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Bugün saat 20.30’da bu akşam Mansur Başkanımız ile birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Bizim demokrasi anlayışımız içinde kimsenin burnu bile kanamadan, burada çok önemli mesajlar verildi. Bugün, yarın akşam yine hep birlikte olacağız. Umarım yarın akşam siyasi partilerin de katılımının olduğu bir birlikteliği duyurabiliriz.

Bize ilk anda en kuvvetli desteği veren, sürekli durumumuzu soran, şimdi de heyetiyle birlikte bizi ziyaret eden sayın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a teşekkür ediyorum.

'AKP’NİN DEMOKRASİ OYUNU'

Gültekin Uysal’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Herkes geminin su aldığını, kaptanın yalan söylediğini, zarların hileli atıldığını ve herkes biliyor anayasayı çiğnenerek yargıya talimat verildiğini, dava süreçlerinin böyle başladığını herkes biliyor.

Adını koymamız gereken bir zaman dilimi içindeyiz. Cumhuriyet’in 20 yıllık bir fetret dönemi sonunda siyasal islamcıların, AKP’nin, Erdoğan’ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi tüm vatandaşlarımızın idrak etmesi gerekiyor. Demokratik meşrutiyeti yok edilmiş, idarenin yürütmenin meşrutiyetini anayasalara rağmen talimat alarak yok etmiş yargının kazanda kaynayan kurbağa misali, hiçbir vatandaşımızın teslim olmaması gerektiği kanaatindeyiz.

'CUMHURİYET’İN ÇATISI ÇÖKTÜ'

Sayın İmamoğlu’nun nasıl buralara geldiğini biliyoruz. 2024 yerel seçimleri sonrası sandıktan artık bir başarı hikayesini yazamayacağını fark edenler demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde, zaman ayarlı bir süreç işletiyor, şahit oluyoruz. Üzüntümüz ülkemiz, demokrasi adına. Cumhuriyet’in çatısı çöktü. Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş çatısı çökmüştür.

Kaynak: ANKA