Siyasi Partilerden CHP'ye Destek Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyüyor.

CHP Genel Merkezi'ni bugün (20 Mart 2025), Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek.

3 PARTİ DAHA ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'den dün yapılan açıklamada ise DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetlerinin ziyaretine ilişkin bilgi verilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti" denilmişti.