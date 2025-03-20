Ekrem İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi Başladı

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 87 kişinin emniyetteki ifadeleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde bulunan isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler yer alıyor. İmamoğlu'nun ifadesinin en son alınacağı öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu da Aralarında... 87 İsmin İfadesi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 87 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiası ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesine getirilenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi gibi isimler yer alıyordu.

İmamoğlu'nun ifadesinin en son alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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